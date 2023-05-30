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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

التعدي علي فتاة
التعدي علي فتاة

تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية وقام بخطف فتاة تحت تهديد السلاح حال ترجلها بدرج العقار بمسكنها بشبرا الخيمة ثم قام بشل حركتها والتعدى عليها.

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المتهم خط المجنى عليها بالإكراه

لم يكتفى المتهم بذلك بل قام بتصويرها بهاتفه المحمول وتهديدها ، ومساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها وفضحها حال رفصها.
حاولت الفتاة الضحية ووالدتها التوسل الى المتهم مرات عديدة وأن يقوم بحذف مقطع الفيديو حفاظا على سمعتها ولكنه رفض واستمر فى تهديدها وتهديد أسرتها بفضحها حال رفضها ممارسة العلاقة معه ، وبعد طول معاناة قامت الفتاة الضحية بتحرير محضر ضد المتهم.

المتهم تعدى على الفتاة بغير رضاها

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وتبني من التحقيقات أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن قام بالاحتفاظ بالمقطع الفيديو المصور فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضاها وبطريقة تهدد القيم الأسرية المجتمعية فى المجتمع المصرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.

السجن المؤبد على المتهم 

من جانبها قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد للمتهم بعد احالته الى محكمة الجنايات. 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36163 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليها "م ح م"، بأن اقتادها عنوة عنها حال ترجلها بدرج العقار بمسكنها، وما أن ظفر بها حتى قام بشل مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القصرية من الإكراه من اصطحابها إلى محل الواقعة.

المتهم قام بمساومة والدة المجنى عليها

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بالجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجنى عليها بالقوة والتهديد وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير ترخيص، تالية الوصف، فى مواجهتها مهددا إياها بإنفاذها فى جسدها أن لم تخضع بالانصياع له، وقام بتصويرها بهاتفه الخلوى، وقام بمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

عاطل شبرا الخيمة إتخاذ الإجراءات القانونية القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

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