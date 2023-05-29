بوتين يجري اتصالا هاتفيا بـ أردوغان.. ماذا دار بينهما؟

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيرة التركي، رجب طيب أردوغان، بحرارة على إعادة انتخابه رئيسًا، في أول اتصال هاتفي بعد انتهاء الانتخابات في تركيا.

وحسب بيان صادر عن “الكرملين”، قال بوتين إن "دعم الشعب التركي يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين”.

كما شدد الرئيس الروسي، على مساهمة أردوغان الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين.

من جانبه، أكد الرئيس التركي، اجب طيب أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.

وفاز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تصويت تتجاوز 52٪.