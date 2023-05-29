رغم تحذيرات موسكو.. قرار عاجل من بولندا ضد روسيا وبيلاروس

أعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الإثنين، أن وارسو ستغلق الحدود أمام الشاحنات التي تحمل أرقامًا روسية وبيلاروسية اعتبارًا من 1 يونيو.

ووفقا للمرسوم البولندي، فإن الشاحنات والجرارات والمقطورات، بما في ذلك العربات نصف المقطورة، وكذلك المركبات المسجلة في بيلاروس أو روسيا، لن تتمكن من عبور الحدود مع بولندا حتى إشعار آخر.

والأسبوع الماضي، اقترح مجلس الدوما الروسي، حظر مرور الشاحنات البولندية عبر روسيا.

ووصف نواب مجلس الدوما الروسي ذلك بأنه رد على الاستيلاء على مبنى المدرسة في السفارة في وارسو.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه إذا تم اتخاذ هذا القرار، فقد تصل خسائر بولندا إلى حوالي 8.5 مليار يورو.