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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لـ بيراميدز: نتمسك بمطاردة الأهلي على صدارة الدوري

صدى البلد

عبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

 

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.


شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن المباراة كانت رائعة للغاية وقدم لاعبو الفريقين مواجهة ممتازة، وفريق بيراميدز كان عند حسن الظن وحققوا الانتصار الهام رغم الإجهاد الشديد بسبب توالي المباريات ولعب لقاء كل ٣ أيام، ورغم الصعاب والإجهاد إلا أن الفريق حقق الانتصار والثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري.

 

أكد أنه يتواجد في تدريب الفريق منذ يناير الماضي، والفريق في الدوري يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية ويحقق الانتصار تلو الآخر ويتمسك بمطاردة القمة وعلى الأقل الاحتفاظ بالمركز الثاني، وعدم فقدان أي نقاط في تلك الفترة الصعبة، والتي لابديل فيها عن حصد كل النقاط المتاحة.

 

شدد على أنه فخور بمجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف فريقه وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون مواجهات قوية، والمجموعة بالكامل تسجل أهدافا في اللقاءات ولا اعتماد على مهاجم، والجميع يقدم المطلوب منه في اللقاء بالصورة المطلوبة، والمجموعة بالفعل تعاني من الإجهاد الشديد بسبب لعب لقاءات في جميع البطولات، وفي المستقبل الفريق سيكون قريبا من تحقيق بطولته الأولى.

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