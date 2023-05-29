تقارير: برشلونة لم يقدم عرض لـ ميسي.. واللاعب يقترب من إعلان وجهته المقبلة

أكدت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبًا من اتخاد قراره الخاص بمستقبله.

وذكرت صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، أن ميسي يريد إعلان قراره خلال أيام قليلة قادمة، بعد حسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن ميسي لديه عرض من نادي الهلال السعودي، وعدة عروض أخرى، ليس من ضمنها نادي برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن رابطة الدوري الإسباني ما زالت تراجع خطة النادي الاقتصادية، من أجل تقديم عرض لميسي، لكن اللاعب يريد اتخاذ قراره الآن.

وزادت بأن تشافي هيرنانديز يتحدث مع ميسي بإقناعه بالانضمام لبرشلونة، لكن ميسي لا يريد الانتظار ولا يوجد ضمان لاستطاعة نادي برشلونة تقديم عرض له.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.