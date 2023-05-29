وزير الرياضة: دعمنا الاتحاد السكندري بـ10 ملايين جنيه.. ورفضت استقالة محمد مصيحلي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنني قررت الدعم المالي لنادي الاتحاد السكندري بـ 10 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " رفضت استقالة محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري".

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "تحدثت مع محافظ الإسكندرية لدعم نادي الاتحاد السكندري وسوف أزرهم خلال ساات لمناقشة أوضاع النادي".

واستطرد: "أقوم بالدعم والمساندة للنادي الإسماعيلي ولكن لابد من إدارة جيدة"، مضيفا: "تكلفة ستاد بورسعيد الجديد ستصل نحو مليار جنيه".