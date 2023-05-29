وزير الرياضة: رواتب مكافأة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي مهتم بملف اكتشاف المواهب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا مشاريع في مصر واقتبستها بعض الدول بمسميات أخرى مثل المشروع القومي للموهبة".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "أبطالنا في مختلف الألعاب وتحديدا في المصارعة يحصدوا 75% من ميداليات أفريقيا".



وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر في الألعاب الأخرى ونصرف لهم مرتبات شهرية"، لافتا: "رواتب مكافاة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه".