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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: رواتب مكافأة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه.. فيديو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي مهتم بملف اكتشاف المواهب.

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وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا مشاريع في مصر واقتبستها بعض الدول بمسميات أخرى مثل المشروع القومي للموهبة".

 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "أبطالنا في مختلف الألعاب وتحديدا في المصارعة يحصدوا 75% من ميداليات أفريقيا".


وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،: "1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر في الألعاب الأخرى ونصرف لهم مرتبات شهرية"، لافتا: "رواتب مكافاة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه".

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