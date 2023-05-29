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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تفتح ملف الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة  المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل زكريا، بشأن: عرض خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريبهن وتأهيلهن ليكونن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعي النوعي الحيوي بجميع محافظات مصر منذ عام 2020، وحتى 2023، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص – وحدة رعاية المرأة – وحدة السكان – وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إنه في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وجه رئيس الجمهورية أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة بتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب ورسخ قيم العدالة والمساواة ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وتم استحداث هيكل جديد ومنها (وحدة تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية)، متابعة: وبناء عليه أطالب وزارة التنمية المحلية بالاطلاع على الخطط المنظمة لتدريب وتأهيل القيادات النسائية.


من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن الهيكل الوظيفي لوزارة التنمية المحلية لم يتضمن الوحدات المشار إليها، وتم استحداث وحدة السكان ووحدة تكافؤ الفرص، وسيتم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنشاء باقي الوحدات.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تحرص على استمرار دعم القضية السكانية والعمل على إعادة بناء الإنسان المصري من خلال تحسين خصائص تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي سعيا لتحسين مستويات المعيشة، وقامت بتحقيق الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء ۲۷ وحدة سكان داخل دواوين عموم ال ۲۷ محافظة تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومنطقة ومديرية ليتولوا العمل معا لرصد المشكلات السكانية في أصغر مستوي محلي والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية من خلال تشكيل لجان للتنسيق والمتابعة بالقرى والمراكز والأحياء.


وتابعت: قامت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية بتصميم خمس برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة بهدف استمرار دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدي إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، مثل برنامج "ديناميكيات السكان"، و"التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية"، و"التقديرات السكانية المستقبلية"، و "إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت"، وتم إعداد نماذج عمل تساعد فرق العمل السكانية بالمحليات لرصد المشكلات وتحليلها وتحديد شركاء العمل والمبادرات المتاحة للعمل معها، وكذلك نماذج لمتابعة أنشطة المحافظات ونماذج لمتابعة التغير في مؤشرات المحافظات ونسب التحسن وذلك بناء على البيانات المتوفرة.

وأكدت أن هناك مكتسبات سكانية قد تحققت نتيجة مجهودات الدولة ووحدات السكان بالمحافظات وتم رصدها وتمثلت حتى الآن فيما يلي: انخفض معدل المواليد من ٢٩,٦ مولود لكل ۱۰۰۰ من السكان في عام ۲۰۱٥ إلى ۲۱ مولود لكل 1000 من السكان في عام ٢٠٢١، انخفض معدل الزيادة الطبيعية ۲۳۳ لكل ۱۰۰۰ من السكان عام ۲۰۱۵ إلى ۱۳۹ لكل ۱۰۰۰ من السكان عام، انخفض معدل الإنجاب الكلي من ٣.٥ طفل لكل سيدة عام ۲۰۱٤ إلى ۲,۸۵ طفل لكل سيدة عام ٢٠٢١ وفقا لبيانات المسح الصحي السكاني ٢٠١٤، انخفضت نسب الأمية من ۳۰٫۱% وفقا للتعداد العام للسكان عام ٢٠٠٦ إلى ٢٥,٨%، انخفض التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائي من %۰٫٤٪ عام ۲۰۱٥ إلى ۰٫۲٪ عام ۲۰۲٠، انخفض التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادي من ٣,٤ علم ۲۰۱۵ إلى ۱٫۷ % عام ۲۰۲۰.


وقالت إيمان السبكي، مدير عام تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية إنه يتم العمل من خلال ستة برامج لاحتياجات السيدات المهمشات في القري، وبناء القدرات ورفع الوعي للعمل في المحليات، كما اطلعت وزارة التنمية المحلية مبادرة معاً ضد العنف لحماية المرأة في جميع المحافظات من كافة أشكال العنف ضدها، وتنفيذ الأنشطة التي تدع حماية وتمكين المرأة والنهوض بالمجتمع.


وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالدراسة والتنسيق لإعادة هيكلة الوحدات المستحدثة على أن تتضمن الدراسة تقيم أداء الفترات السابقة، وتشكيل لجنة فرعية برئاسة النائبة أمل زكريا وعضوية بعض النائبات، للمتابعة، مع ضرورة الاهتمام بموضوعات التسرب من التعليم والصحة الإنجابية، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل .

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