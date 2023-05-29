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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن مقترح الرئيس السيسي بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم: خطوة للمستقبل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الرئاسية للحوار الوطني، بمقترح إنشاء المجلس الأعلي للتعليم ، قائلا: انه مقترح رئاسي في وقته تماما فالتعليم الحديث المتطور والذي يلبي حاجات المجتمع هو مطلب مصر في الوقت الراهن.

ونوه الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إن التعليم أصبح لا يعتمد على التلقين فقط بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي مسلحا بالمهارة بجانب التعليم، ولذلك تعتبر مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم خطوة ممتازة جدا وعصرية ومناسبة للحاضر والمستقبل.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الخدمة التعليمية تقوم على أعمدة أساسية ألا هى منهج ومعلم ومدرسة، ومناهج تخضع للتطوير، ومعلم يتم تدريبه ليصبح قادرا على توصيل المعلومة طبقا للمعايير الدولية، ومدرسة تعتبر منزل الطالب الثاني، يتعلم فيها التعاون والعمل الجماعي وتنمية المواهب المختلفة ومصر وطوال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية برمتها في مختلف المجالات. كما أن هناك حرص شديد على التوسع في المدارس اليابانية وإدخال التكنولوجيا للعملية التعليمة ومنها التابلت، وتعميم استخدامه على ملايين الطلاب في الثانوية العامة.

واختتم  النائب مدحت الكمار، أن تلقي مجلس أمناء الحوار الوطني من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوجيه من الرئيس السيسي، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليطرح على الحوار الوطني وتتم مناقشته. خطوة للمستقبل، ويهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه كافة وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، وبهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، علاوة على النهوض بالبحث العلمي في مصر.

التوجيهات الرئاسية الثانوية العامة الحوار الوطني الخدمة التعليمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني

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