وزير الرياضة: راتب أبطالنا في الألعاب الأخرى يصل لـ20 ألف جنيه شهريًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك مشروعات رياضية في مصر اقتبستها بعض الدول بمسميات أخرى؛ مثل المشروع القومي للموهبة، لافتًا إلى أن الأبطال المصريين في مختلف الألعاب؛ وتحديدًا في المصارعة؛ يحصدون 75% من ميداليات إفريقيا.

وقال صبحي، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المصارعة ورفع الأثقال والجودو القوام الرئيسي للمشروع القومي للموهبة، وهناك 1600 لاعب في حاضنة مشروع الموهبة بمختلف محافظات مصر بالألعاب الأخرى، ويتم صرف مرتبات شهرية لهم.

وأضاف وزير الرياضة، مساء اليوم الإثنين، أنه يوجد لدينا أكبر مشروع قومي للموهبة للمنافسة بقوة في أولمبياد 2028 – 2032، كما يوجد مشروع كابتيانو في كرة القدم بالتعاون مع الشركة المتحدة؛ لانتقاء أفضل المواهب الكروية.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه يتم العمل على منظومة الموهبة في كرة اليد والسلة، مؤكدًا أن وزارة الرياضة ستدعم المنتخبات بـ250 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص لمدة 10 سنوات، فيما يتراوح راتب أبطالنا الشهري في الألعاب الأخرى من 10 إلى 20 ألف جنيه؛ بجانب منح جامعية مجانية.

ووجه صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، نصيحة للشعب المصري قائلاً: «خليك واثق في قدرة أبطالك الرياضيين ولا تلتفت لمن يرغب تشويه الصورة؛ في أولمبياد ريو دي جانيرو كان الدعم 130 مليون جنيه وحصدنا 3 ميداليات وترتيب مصر 75 من 205 دولة».