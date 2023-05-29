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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندرس استضافة كأس العالم بعد 2030.. وزير الرياضة يفجر مفاجأة

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير عاطفية تجاه كرة القدم ، قائلا «إذا اللاعب قدم ما عليه نصمت حتى لو خسر، أما المقصر لا نسامحه».

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أشرف صبحي: نسعى للعودة للمناصب الرياضية قاريا ودوليا كقوة ناعمة لمصر

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أشرف صبحي: قطاع الرياضة يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

وأضاف أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أنه لن يكون هناك منافسة مع الأشقاء العرب، في تنظيم البطولات القارية، بل سنقدم لهم الدعم والمساندة.

 

وتابع: هناك دراسات من أجل تقدي ملف مشترك لاستضافة كأس العالم في توقيت مناسب، حتى لا يتكرر صفر مونديال 2010، كما أن كأس العالم ٢٠٢٦ تنظمه ٣ دول وهو ما سمحت به الفيفا.

 

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تملك بنية تحتية عالية وتستطيع استضافة البطولات الكبرى، وهذا الأمر اتضح في احتضان القاهرة لبطولة أفريقيا 2019، موضحًا أن الدولة تبني بقوة في كل المجالات وسط ظروف عالمية سيئة من حروب وأزمات اقتصادية.

 

وأفاد وزير الرياضة: لدينا طموح بعد ٢٠٣٠ و ٢٠٣٦ أن نضع ملف مصر لاستضافة أي بطولة في أي وقت، كما أن الوزارة تخطط للرياضة بجميع ألعابها وليس كرة القدم فقط.

 

وأكمل: محتاجين شغل كثير وخطط لفترات زمنية من اتحاد الكرة للمنتخبات حتى نصبح مثل السنغال، ويجب على اتحاد الكرة وضع خطة زمنية لمختلف الأعمار لبناء منتخب أول على أعلى مستوى. 

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد موسى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الأشقاء العرب الإعلامي أحمد موسى

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