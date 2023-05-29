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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرت 3 ساعات.. صدمة تامر أمين من مباراة إنبي وفيوتشر.. تفاصيل

تامر أمين
تامر أمين

أكد تامر أمين الإعلامي أن كرةالقدم المصرية مصرة على دخولها التاريخ، حيث أقيمت مباراة بين فريقين (فيوتشر و إنبي)، في الدور 16 لكأس مصر لكرة القدم، وكانت أطول مباراة أقيمت في تاريخ كرة القدم، استمرت لثلاث ساعات ، واعتبر أن تلك المباراة كاشفة لحال كرة القدم في مصر، وقامت  لجنة المسابقات بإصدار عقوبات بإيقاف "عبد الظاهر السقا" المدير الرياضي لفيوتشر وغرامة، إيقاف "محمد إسماعيل" مدير الكرة في إنبي وغرامة، توقيع غرامة مالية على فيوتشر و إنبي قدرها 25 ألف جنيه لكلا منهما.

وقال تامر أمين من خلال برنامجه "أخر النهار" على قناة النهار، إن بطل هذه المسرحية هو الحكم "قمر الدولة"، ففي بداية الشوط الثاني كانت الكرة مع أحد لاعبي فيوتشر ودون قصد صمت الكرة الحكم، وردت مرة أخرى للاعب فأكمل وقاموا بإحراز هدف، فقام الحكم بحسب هذا الهدف لفيوتشر مما أثار غضب لاعبي إنبي لاصطدام الكرة به.

وأضاف الإعلامي أن بعد الخلاف الذي استمر لكثير من الوقت تدخل رئيس نادي إنبي، وقام الفريق للعب مرة أخرى ليتعادل الفريقان، ثم تنتهي المباراة بفوز فريق إنبي الذي اعترض على طريقة الحكم وهدد بالانسحاب، وصعوده لدور 8 في كأس مصر، فهل من حق فيوتشر الاعتراض وطلب إعادة المباراة؟ .. للفيديو 

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