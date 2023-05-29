مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق يتولى مهمة العمل مع كارمن سليمان

أعلن مصطفي جاد زوج الفنانة كارمن سليمان، تولي إيهاب صالح مدير أعمال شيرين عبد الوهاب سابقا مهمه إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان .

وكتب جاد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كل الدعم مني شخصياً و من كل طاقم عمل شركتنا ⁦‪CS Music ME ‬⁩ للصديق إيهاب صالح مدير أعمال كارمن إضافة مهمة و عقلية عصرية مواكبة لتطلعاتنا و طموحنا تجاه فنانة كبيرة و نجمة عظيمة زى كارمن ".



طرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “أنت الأصيل” عبر المنصات الرسمية الخاصة بها.



الأغنية من إنتاج مصطفى جاد - سي إس ميوزك، كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، تسجيل و ميكس طاهر صالح، ديچيتال ماستر ماهر صلاح، قانون شريف كمال، ناي محمد عاطف، طبلة فريد جاد، ربابة محمود سعيد بخ.



يذكر أن أعلن Spotify، أشهر منصة للمحتوى الصوتي شعبية في العالم، عن اختيار المطربة المصرية كارمن سليمان سفيرة لـ EQUAL Arabia لشهر مايو 2023.

وأعلن Spotify، أشهر منصة للمحتوى الصوتي شعبية في العالم، عن اختيار المطربة المصرية كارمن سليمان سفيرة لـ EQUAL Arabia لشهر مايو 2023.

ويهدف برنامج EQUAL الذي يدعم المواهب النسائية، والذي أطلقه Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2022، إلى تقديم الدعم للفنانات العرب وتسليط الضوء على أعمالهن الرائعة من خلال الترويج لهن على المنصة وخارجها، حتى تصل أصواتهن وموسيقاهن إلى جمهور أوسع حول العالم.

حققت كارمن سليمان الشهرة، حين حصدت أول لقب لبرنامج “أراب آيدول” في العام 2012، وانطلقت منذ ذلك الحين في رحلة نجاح رائعة.

حققت أغنيتها المنفردة الأولى "كلام كلام" التي صدرت في عام 2013، نجاحًا كبيرًا في مصر.

أمتعت كارمن جمهورها عبر السنين بالعديد من الأغاني الناجحة، مثل "لينا رقصة" و"حبك انت"، وهما أكثر أغانيها استماعًا على Spotify، حيث حققت "لينا رقصة" أكثر من 4 ملايين مرة استماعا، بينما حققت "حبك انت" 3 ملايين مرة استماع.

بموهبتها الاستثنائية، حصدت كارمن العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

في سن الـ 16، كرمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر بجائزة "أفضل صوت".

كما أشاد بموهبتها وصوتها المطرب والملحن المصري الكبير هاني شاكر، حيث قدمها في إحدى حفلاته بدار الأوبرا في مصر، معربًا عن إعجابه الكبير بخامة صوتها المميزة.