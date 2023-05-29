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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من زيلينسكي بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي كاسح

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن استخدام أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة يضمن معدل اعتراض بنسبة 100٪.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: ”أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ في أيدي الأوكرانيين تضمن معدل اعتراض بنسبة 100٪ لأي صاروخ روسي.. سيتم هزيمة الإرهاب".

أدلى زيلينسكي بتصريحاته بعد هجمات ليلية ونهارية على كييف وأهداف أخرى بصواريخ وطائرات بدون طيار روسية.

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وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي، إن “جميع الصواريخ الـ 11 المستخدمة في الهجمات النهارية دمرت”.

زيلينسكي باتريوت الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني أوكرانيا كييف

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