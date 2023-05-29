أول تعليق من زيلينسكي بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي كاسح

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن استخدام أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة يضمن معدل اعتراض بنسبة 100٪.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: ”أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ في أيدي الأوكرانيين تضمن معدل اعتراض بنسبة 100٪ لأي صاروخ روسي.. سيتم هزيمة الإرهاب".

أدلى زيلينسكي بتصريحاته بعد هجمات ليلية ونهارية على كييف وأهداف أخرى بصواريخ وطائرات بدون طيار روسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي، إن “جميع الصواريخ الـ 11 المستخدمة في الهجمات النهارية دمرت”.