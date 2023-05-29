الشطرنج لعبة الملوك والعظماء.. علم كبير وله كتب.. فيديو

عرضت "السفيرة عزيزة"، تقرير فيديو عن الشطرنج بعنوان "لعبة الملوك والعظماء"، و الذي يكشف فوائد الشطرنج في تنمية مهارات الأطفال.

و أفصح محمود همام، أحد ممارسي لعبة الشطرنج و مدربيه لأكثر من 20 سنة، أن الشطرنج يمثل له أهمية خاصة باعتباره من أهم و أشهر الرياضات الذهنية في العالم و هو على رأس جميع هذه الرياضات.

و أضاف، أن الشطرنج مرتبط بتطوير العقل و مستوى الذكاء و التركيز، موضحا أن هذه الرياضة تنمي المهارات الذهنية لدى الأطفال بشكل كبير جدا، و ذلك ما جعله يدرس في الكثير من الدول بالمدارس، منوها إلى أن الشطرنج ليس مجرد لعبة لكنه علم كبير و له كتب.

منوها إلى أن نظام الوقت هو المحدد لأنظمة المسابقات، لوجود أكثر من شكل و نظام للمسابقات، و أهم ما يميز هذه الرياضة أنها تلعب بشكل فردي أو جماعي، و تصلح لكل الأعمار.

و من جانبه أوضح الطفل يحيى إيهاب، أحد لاعبى الشطرنج لديه 10 سنوات، و يتدرب منذ سنتين، ويرى أن لعبة الشطرنج تطلب التركيز و الذكاء مثل لعب الكرة، لذلك قرر تعلم الشطرنج لتساعده و تنمي مهاراته في الكرة أيضا.

