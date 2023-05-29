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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشطرنج لعبة الملوك والعظماء.. علم كبير وله كتب.. فيديو

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

عرضت "السفيرة عزيزة"، تقرير فيديو عن الشطرنج بعنوان "لعبة الملوك والعظماء"، و الذي يكشف فوائد الشطرنج في تنمية مهارات الأطفال.

و أفصح محمود همام، أحد ممارسي لعبة الشطرنج و مدربيه لأكثر من 20 سنة، أن الشطرنج يمثل له أهمية خاصة باعتباره من أهم و أشهر الرياضات الذهنية في العالم و هو على رأس جميع هذه الرياضات.

و أضاف، أن الشطرنج مرتبط بتطوير العقل و مستوى الذكاء و التركيز، موضحا أن هذه الرياضة تنمي المهارات الذهنية لدى الأطفال بشكل كبير جدا، و ذلك ما جعله يدرس في الكثير من الدول بالمدارس، منوها إلى أن الشطرنج ليس مجرد لعبة لكنه علم كبير و له كتب.

منوها إلى أن نظام الوقت هو المحدد لأنظمة المسابقات، لوجود أكثر من شكل و نظام للمسابقات، و أهم ما يميز هذه الرياضة أنها تلعب بشكل فردي أو جماعي، و تصلح لكل الأعمار.

و من جانبه أوضح الطفل يحيى إيهاب، أحد لاعبى الشطرنج لديه 10 سنوات، و يتدرب منذ سنتين، ويرى أن لعبة الشطرنج  تطلب التركيز و الذكاء مثل لعب الكرة، لذلك قرر تعلم الشطرنج لتساعده و تنمي مهاراته في الكرة أيضا.
 

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