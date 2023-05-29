عمل نفسه مش حاسس بالكورة.. ميدو يسخر من حكم مباراة إنبي وفيوتشر

سخر أحمد حسام ميدو من أحداث مباراة فيوتشر ضد إنبي والتي شهدت قرارات تحكيمية جدلية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة فيوتشر وإنبي لابد أن نتوقف عنها كثيرا، وهناك أشياء ليس لها علاقة بالقانون لها علاقة بالإنسانية".



وأضاف: "مهند لاشين لاعب فيوتشر قام بعمل وان تو مع حكم المباراة، ويعني ايه حكم الكورة تيجي فيه وميحسش بيها ولو حاجة اترمت فيا زي القلم خبطت فيا أكيد هحس ما بالك لو كورة"

وواصل: "نادر قمر الدولة كابر وعمل نفسه الكورة مجاتش فيه، ومطنش اللاعيبة بتاعة إنبي واعتراضاتها".



واختتم: "المفروض إن اتحاد الكرة بيدفع كل شهر 5 آلاف دولار للحصول على خدمة تقنية الفيديو، اللي اتعطلت في مباراة فيوتشر ضد إنبي".

