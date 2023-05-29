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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض الصين لقاء وزير دفاعها بنظيره الأمريكي.. تعليق عاجل من البنتاجون

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

أفاد موقع وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن الصين رفضت طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين على هامش منتدى الأمن في سنغافورة.

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصين رفضت طلبنا بعقد لقاء بين وزيري الدفاع في سنغافورة هذا الأسبوع.

وأضاف البنتاجون: "بالرغم من رفض الصين طلبا للقاء وزيري دفاع البلدين، سيتم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة يضمن عدم تحول المنافسة إلى صراع".

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وفي وقت سابق، اعتبر قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجر، أن الصين تمثل التهديد الأول للقوات الأمريكية في مختلف مناطق العالم، وخاصة في المحيطين الهادئ والهندي.

وقال قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية، إن القوات الأمريكية بصدد تكثيف انتشارها في المحيطات والبحار المرتبطة بالصين، وذلك بالتنسيق مع اليابان وأستراليا والفلبين وباقي الحلفاء في المنطقة.

وأوضح أن الوضع الحالي أفضل من السابق، حيث تنتشر نحو 200 بارجة أمريكية، و500 طائرة مقاتلة، في المحيط الهادئ، وذلك تحسبا لأي طارئ من قبل الصين.

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