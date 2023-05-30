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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| حجازي: اتخذنا كافة التدابير اللازمة لانضباط امتحانات الدبلومات الفنية.. جامعة حلوان تكشف خطتها لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.. تفاصيل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم : اتخذنا كافة التدابير اللازمة لإنضباط امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

 

ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بجامعة عين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، الأربعاء الموافق ٣١ مايو، ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس (رؤى وحلول)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

جامعة حلوان تكشف خطتها لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.. تفاصيل

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

 

رئيس جامعة حلوان: خطة لإنشاء مجلس علماء خاص بنا

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفداَ من منظمة أورنج كورنرز الهولندية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفدا من منظمة أورنج  كورنرز التابعة للسفارة الهولندية بالقاهرة، وكذلك ممثلي شركة ENROOT  للتنمية؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال ريادة الأعمال، وذلك في إطار  فتح آفاق التعاون الدولي، والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، وبحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور علي عبد اللاه مدير مركز الخدمة العامة؛ لدعم رواد الأعمال بكلية الزراعة.

 

شاهد..التعليم تنشر فيديو توضيحي لشرح طريقة الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا قالت خلاله : انه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة عن إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

 

خبير: الأعلى للتعليم خطوة مهمة لتحسين جودة النظام ومواءمته مع المعايير العالمية

قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه، مساء أمس، استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، عقد جلسة خاصة للجنة «التعليم والبحث العلمى» التابعة لـ«المحور المجتمعى»، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بشأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب».

 

الخشت ينعى الدكتور حمدي إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد حمدي إبراهيم الأستاذ بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعميد كلية الآداب سابقا، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

 

تأثير العلاجي الكبدي المحتمل للاكتوفرين.. رسالة ماجستير بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر|صور

حصلت الدكتورة اية رضا أيوب على درجة الماجستير في علم الأدوية والسموم، من كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.

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