مدربة تربية إيجابية توضح مخاطر التفرقة بين الأبناء

قالت نانسي هاني، مدربة التربية الإيجابية، إن تمييز الأباء في المعاملة بين الأبناء تكون ملحوظة بشكل كبير لدى الأبناء وتؤثر عليهم، و يراها الأبناء في مواقف ومشاهد محددة يمكن أن تبقى في ذاكرتهم لمدة طويلة وتؤثر عليهم مدى الحياة.

و أوضحت نانسي هاني، خلال لقائها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن هناك نوع من الأطفال تكون لديهم القدرة على الكلام و التعبير عما بداخلهم، ويعتبر أحد أنواع التواصل بين الآباء والأبناء، و التي تساعد الوالدين في التوضيح و معرفة عما يدور بداخل أبنائهم و شرح الأمور لهم بشكل صحيح.

و أشارت مدربة التربية الأيجابية، إلى أن الأطفال تقوم بتكوين صورة في عقولهم عن تمييز الوالدين و غالبا ما تكون خاطئة، و تتسبب في التوهم إنهم غير مرغوب بهم أو محبوبين من والديهم، مؤكدة على أن الأهالى يجب أن تلتفت لهذه الإشارات و تقوم بإصلاحها.

و تابعت، أنه يوجد أشكال متعددة من أشكال التمييز التي يجب أن تبتعد عنها الأمهات في معاملتها مع أبنائها، مشيرة إلى أن الأضرار السلبية المؤثرة على الأبناء تسبب مشاكل نفسية وجسدية لهم.