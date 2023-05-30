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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدربة تربية إيجابية توضح مخاطر التفرقة بين الأبناء

صدى البلد

قالت  نانسي هاني، مدربة التربية الإيجابية، إن تمييز الأباء في المعاملة بين الأبناء تكون ملحوظة بشكل كبير لدى الأبناء وتؤثر عليهم، و يراها الأبناء في مواقف ومشاهد محددة يمكن أن تبقى في ذاكرتهم لمدة طويلة وتؤثر عليهم مدى الحياة.

و أوضحت نانسي هاني، خلال لقائها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن هناك نوع من الأطفال تكون لديهم القدرة على الكلام و التعبير عما بداخلهم، ويعتبر أحد أنواع التواصل بين الآباء والأبناء، و التي تساعد الوالدين في التوضيح و معرفة عما يدور بداخل أبنائهم و شرح الأمور لهم بشكل صحيح.

و أشارت مدربة التربية الأيجابية، إلى أن الأطفال تقوم بتكوين صورة في  عقولهم عن تمييز الوالدين و غالبا ما تكون خاطئة، و تتسبب في التوهم إنهم غير مرغوب بهم أو محبوبين من والديهم، مؤكدة على أن الأهالى يجب أن تلتفت لهذه الإشارات و تقوم بإصلاحها.

و تابعت، أنه يوجد أشكال متعددة من أشكال التمييز التي يجب أن تبتعد عنها الأمهات في معاملتها مع أبنائها، مشيرة إلى أن الأضرار السلبية المؤثرة على الأبناء تسبب مشاكل نفسية وجسدية لهم.  

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