مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات خاصة للمدير الفني للنادي الأهلي بشأن لاعب الفريق أيمن أشرف.

وقال مارسيل كولر عن أيمن أشرف: “جلست معه 3 مرات، لا توجد خلافات شخصية معه.. هو الخامس في ترتيب المدافعين والموجودين أفضل منه”.

قصة أيمن أشرف والزمالك

“صدى البلد” تقصى الحقيقة الكاملة بعرض الأمر على حازم فتوح وكيل أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي الذى أكد أن اللاعب لم يفكر من قريب أو من بعيد فى الانتقال الى الزمالك، مشيرا الى أن أيمن أشرف كان يتمنى الاستمرار فى النادي الأهلي وينهى حياته الكروية فى النادي بعد سنوات من النجاح منذ العودة لفريق الأهلي قادما من نادي سموحة.

وأوضح حازم فتوح أن أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي لم يناقش نهائيا أمر انتقاله الى نادي الزمالك ولم يتلق أى اتصالات رسمية، وكل ما تردد مجرد تكهنات لم ترق الى الحقيقة خاصة أن اللاعب مرتبط بحب وجماهير النادي الأهلي ويدرك جيدا هذا الأمر.

وأشار الى أن أيمن أشرف فى حالة رحيله من النادي الأهلى ستكون وجهته الأولى الى أحد دوريات الخليج، مع أنه تلقى أكثر من عرض داخل مصر، ولكن اللاعب يميل الى اللعب فى دوريات الخليج بعد رحيله عن النادي الأهلي.