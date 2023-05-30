وزيرة التخطيط: الدولة تركز على تحسين جودة حياة المواطن في سيناء

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الدولة فى الأعوام الثمانية الأخيرة، كانت تركيزها على أن تكون سيناء فى قلب خطة التنمية بالدولة من خلال التركيز على محورين هما، التوسع فى مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن ، وبناء الإنسان المصرى والارتقاء بخصائص السكان والتوسع فى الاستثمار فى البشر وبناء القدرات .

١٣ تجمعا زراعيا :

وأشارت السعيد، أثناء زيارتها إلى سيناء ، إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء من خلال خطة العام المالي 2022- 2023، بلغت نحو 8 مليارات جنيه، لافتة إلى التوسع في مشروعات الزراعة من خلال إنشاء 13 تجمعا زراعيا بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ، بخلاف مشروعات الطرق ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منها في ري الغابات .

وأضافت ان الدعم شمل كذلك مشروعات الصحة والتى تتضمن تطوير مستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي وبغداد القروب ورمانة القروي ومستشفي بئر العبد النموذجي ، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأولية، هذا الي جانب دعم مشروعات الشباب والرياضة والتى تشمل تطوير المنشآت الرياضية ، ورفع كفاءة استاد العريش الرياضي وغيرها .



