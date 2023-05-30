اليوم.. «الكيلاني» تترأس الاجتماع الـ69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

تترأس الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء 30 مايو اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك فى تمام الثانية عشرة ظهراً ، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة ، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة

وترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبد السلام عيد. وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامى.

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة،و الموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبد الموجود، والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين