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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 100 ألف طن قمامة خلال مايو وتوزيع صناديق القمامة شرقي الإسكندرية

رفع المخلفات بشوارع
رفع المخلفات بشوارع الإسكندرية

 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة ومفاجئة  على المحال والمطاعم  والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة. 
وأوضح المحافظ؛ أن إجمالي أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر مايو الجارى قد بلغت نحو 100 ألف طن. وبلغ ما تم جمعه من (نفايات طبية) نحو 360 طن تقريباً. 

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وأشار الشريف إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 4 حملات مكبرة  خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 81 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق (إسماعيل صبري، وسيدي جابر، والبيطاش، ومحور المحمودية). 
                                                                                                                            وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة واستجابة لمطالب قطاع عريض من المواطنين بزيادة عدد سلال جمع المخلفات في الشوارع الرئيسية فقد تم توزيع نحو (20 ) سلة بشارع أبو قير. 

الاسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئى الجهات التنفيذية الاشتراطات البيئية الشوارع الرئيسية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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