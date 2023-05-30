محافظ البحر الأحمر يرأس اجتماعًا تنفيذيًا لتعزيز الخدمات في الصيف

في خطوة لمواجهة التدفقات المتزايدة في فصل الصيف وتحسين الخدمات ، قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بترأس اجتماع تنفيذي في الديوان العام للمحافظة حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية والتنفيذية.

تركز الاجتماع على مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها المواطنون في مختلف القطاعات الخدمية. تم التأكيد على أهمية زيادة عدد الخدمات في الكمائن وتشديد نقاط التفتيش للتصدي للتدفقات السياحية، خاصةً أن المحافظة تُعَدُّ وجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء البلاد.

كما تم التركيز على زيادة الخدمات المرورية على الطرق الداخلية والسريعة، وتعزيز التواجد الأمني في المواقف العامة والشواطئ. وتم إصدار تعليمات لإدارة الشواطئ بزيادة عدد المنقذين المتواجدين بها، بهدف ضمان سلامة وراحة الزوار والمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أكد اللواء عمرو حنفي على أهمية تنفيذ هذه الخطوات الاستباقية قبل بدء موسم الصيف، بهدف تحسين الخدمات وضمان أعلى مستويات الأمن والراحة للمواطنين والزوار.

يذكر أن المجلس التنفيذي شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء محمد بنداري السكرتير العام، وتامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب اسيد قاسم ومحمد سعيد الدابي، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية بالمحافظة وقيادات أمنية وتنفيذية أخرى.

تنتظر المحافظة موسم صيفي مزدهراً ومليئاً بالزوار، ومن خلال هذا الاجتماع التنفيذي، يتطلع القادة المحليون إلى تحقيق تجربة سياحية ممتعة وآمنة للزوار والمجتمع المحلي على حد سواء.