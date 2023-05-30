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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذى البحر الأحمر يناقش التدابير الخدمية وتنظيم الأسواق

اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية  رأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا للمجلس التنفيذي في القاعة الرئيسية بالديوان العام.

 وترأس هذا الاجتماع الهام لمناقشة المشروعات والأعمال التي تنفذ على أرض المحافظة، وكذلك لمناقشة قضايا تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

 

حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، وتامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وكمال سليمان، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب، السادة اسيد قاسم ومحمد سعيد الدابي، وعدد من القادة الأمنيين والتنفيذيين، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

 

خلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق وضرورة توضيح الأسعار بشكل واضح على السلع، بهدف الحد من الاحتكار وجشع التجار. وأعلن أيضًا عن فتح منافذ تنافسية في مختلف المدن، وخاصة في المناطق الأكثر كثافة، بهدف تعزيز المنافسة وتوفير الفرص للمواطنين.

 

وفي سياق آخر، شدد المحافظ على أهمية تفعيل منظومة الأكياس البلاستيكية في الأسواق، بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة والتخفيف من التلوث الناجم عن استخدام الأكياس البلاستيكية التقليدية.

 

علاوة على ذلك، طالب المحافظ مديرية التموين والغرفة التجارية بمراقبة الأسعار وضمان توافر السلع والمواد الغذائية بما يكفل استعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذه المناسبة الدينية الهامة.

 

تأتي هذه الجهود في إطار التزام المحافظ بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين بالبحر الأحمر. وتعكس الخطوات المتخذة التزام السلطات المحلية بمعالجة القضايا الاقتصادية والخدمية بشكل شامل، من خلال توفير بيئة تجارية صحية ومنافسة، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

البحر الأحمر السكرتير العام المساعد الغرفة التجارية القطاعات الخدمية اللواء عمرو حنفى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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