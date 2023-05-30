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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 3 مرضى في حريق بمستشفى نمساوي | تفاصيل

وفاة 3 مرضى في حريق
وفاة 3 مرضى في حريق بمستشفى نمساوي

قضى ثلاثة مرضى في حريق مستشفى في النمسا أدّى إلى إجلاء نحو 90 مريضًا، اليوم الثلاثاء، حسب ما قالت ناطقة باسم المركز الاستشفائي الواقع في مودلينغ جنوب فيينا.

وقالت الناطقة باسم المستشفى "لم يُحدّد بعد سبب الكارثة بشكل مؤكّد"، فيما يُعد هذا النوع من الحوادث نادرًا جدًّا في هذه الدولة الغنية التي يقطنها تسعة ملايين شخص.

ونشب الحريق قرابة الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الـ(23,00 الاثنين بتوقيت غرينتش) في غرفة في المركز الاستشفائي وانتشر بسرعة، بحسب بيان صدر عن وكالة الصحة في المنطقة.

وأرسل عناصر الإطفاء 33 مركبة ونحو 170 عنصرًا إلى الموقع، وتدخّل أيضًا فريق من الصليب الأحمر.

وتمكّنت الفرق من السيطرة على الحريق بعد ساعتين تقريبًا، ونُقل المرضى غير المصابين إلى مراكز استشفائية أخرى.

فيما فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات الحادث.

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