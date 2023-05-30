كبير الدبلوماسيين الأوروبيين: بوتين لن يتفاوض الآن

قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون مستعدًا للتفاوض حول أوكرانيا، بينما لا يزال يحاول كسب الحرب في أوكرانيا، وفق ما كرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وصرح للصحفيين بعد حدث في برشلونة "لقد حشد (فلاديمير) بوتين أكثر من 300 ألف رجل هناك، أي ضعف ما كان عليه عندما شن الحرب"، مشيرًا إلى وجود عسكري روسي "هائل" في أوكرانيا.

تابع بوريل إنه "غير متفائل" بشأن ما يمكن أن يحدث لتغيير الوضع هذا الصيف.

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة خلال الليل في كييف بعد أن واصلت روسيا هجماتها طوال الليل للمرة الثالثة على التوالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا وحدات من قواتها المحمولة جواً ووحدات آلية إلى باخموت حيث بدأ مسلحون من مجموعة فاجنر بالخروج من المدينة الواقعة على خط المواجهة.

وذكر "نعم، هناك (في باخموت) إجراءات تناوب تتم بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها جماعة فاجنر .

وقال المتحدث العسكري الأوكراني سيرهي شيريفاتي "إنهم مجبرون على القيام بذلك".

وأضاف أن ديناميكيات القتال في الحرب ظلت إلى حد كبير على حالها في الأيام الأخيرة.