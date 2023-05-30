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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجثة الطائرة.. التصريح بدفن فتاة ألقت بنفسها من شرفة منزلها بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالهرم، بعد ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية لجثتها، عقب إيداعها المشرحة.
 

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كسور بكافة أنحاء الجسد

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الفتاه المتوفاة وجود آثار كسور بكافة أنحاء الجسد ونزيف داخلي بسبب السقوط، كما أشارت التحريات أن الفتاة المتوفاة هي من ألقت بنفسها من أعلى لمرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة، بلاغا بمصرع فتاه سقطت من علو.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة تدعي هدي وبعمل التحريات تبين أن الفتاهأقدمت علي إنهاء حياتها بالقاء نفسها من شرفة منزلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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