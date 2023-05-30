تكريم لاعبي السلة وتنس الطاولة في نادي البنك الأهلي

كرم اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الفريق الأول لكرة السلة سيدات، وذلك بعد الوصول للمركز السادس خلال بطولة الدوري العام، ولأول مرة في تاريخه ليصبح ضمن الثمانية الكبار .

كما تم تكريم فريق تنس الطاولة ، بعد الصعود للدوري الممتاز" أ" رغم حداثة عهده.

وتوجه اللواء أشرف نصار خلال حفل التكريم بالشكر لكافة اللاعبين، موضحا انه يقدر حجم المجهود الذي بذلة فريق السيدات " سلة " للوصل للمركز السادس بالدوري العام، مطالبا ان يكونوا بالمربع الذهبي العام المقبل، حيث يمتلك الفريق قيادة فنية، ولاعبين علي أعلي مستوي بالإضافة الي قيادة تنفيذية حكيمة ومجلس إدارة قادر علي تلبية كافة متطلبات لاعبينا.



كما توجه بالشكر لفريق تنس الطاولة بقيادة الأستاذ ياسر صادق ، وذلك بعد الوصول لدوري الممتاز " أ " رغم إنطلاق اللعبة منذ عامين فقط مما يؤكد اننا نمتلك قدرة كبيرة علي الإنجاز .

وأضاف أن إدارة النادي فخورة بما يقدمه ابنائها من مراكز متقدمة ورفع إسم نادي البنك الأهلي بين كبري الأندية في مصر والوطن العربي والدولي .

وأشار علي هامش التكريم إلى ان لإتحاد العربي لكرة اليد وافق علي مشاركة فريق البنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية ، رقم 38 والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب، حيث من المقرر ان تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 16 الي 27 من أغسطس المقبل .