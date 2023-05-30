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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام طلائع الجيش في الدوري.. الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خوان كارلوس أوسوريو  لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد التعادل الأخير أمام الداخلية بهدف لمثله.

ويمر الزمالك بحالة سيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، إذ خاص 28 مباراة، فاز في 13 لقاء فقط، وتعادل في 8 مناسبات وخسر 7 مواجهات.
 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، حاتم محمد "سكر".

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، سيد عبد الله "نيمار"، سيف جعفر، أحمد بلحاج، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد سيد "زيزو"،  إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينولا.

على الجانب الأخر يأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق انتصار ثمين على الزمالك يمنحه دفعة قوية في صراعه للهروب من دوامة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

الزمالك طلائع الجيش الدوري الدوري المصري أوسوريو

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