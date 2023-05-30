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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير للمقيمين في فرنسا.. الحكومة تستعد لضبط المستفيدين "زورا" من المعونات الاجتماعية

صدى البلد

أعلن الوزير المسؤول عن الحسابات العامة في فرنسا جابرييل آتال، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أن الحكومة الفرنسية تتجه لإرساء خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من المعونات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر وحدها، بحسب وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وتهدف الخطة إلي ضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية وتنص خصوصا على "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية".

وبموجب الخطة الجديدة سيتعين على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقل عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.

وبحسب الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.

وفي مقابلته مع "لو باريزيان"، وعد الوزير بأن يتم قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.

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