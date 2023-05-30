اسهامات مركز بحوث الفلزات في خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية.. خبير يوضح

تحدث أحمد مرتضى، القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية بمركز بحوث الفلزات، عن مشروع تصنيع الخلايا الشمسية، قائلا: الأبحاث دخل حيز التنفيذ، من خلال تحضير خلية شمسية متكاملة بأيدي وأجهزة مصرية.

وأضاف "أحمد مرتضى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، وزارة التعليم العالي كان لها دور كبير في تمويل المركز، ليمتلك معمل عالمي، ينافس المعامل العالمية، من حيث القوة والأجهزة التكنولوجية.

واسترسل: البحث العلمي يستهدف تقليل التكلفة الاقتصادية لأي صناعة، مشيرا إلى أن المادة المستخدمة في مشروع وابتكار تصنيع الخلايا الشمسية تتميز بثبات حراري يصل إلى 200 درجة مئوية.

وشدد على أن هذا الإبتكار أو المشروع يمثل ثورة في صناعة الخلايا الشمسية، وسيكون محط لأنظار العالم قريبا.