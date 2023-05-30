عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ملتقى "بناة مصر" يبشر بآفاق جديدة في تصدير صناعة التشييد لدول المنطقة

حسن عمار، عضو لجنة
حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انطلاق فعاليات ملتقى "بُناة مصر 2023" في دورته الثامنة تحت شعار "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، وينظمه الإتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين.

 يأتي ذلك في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية بمجال التعمير والتنمية الشاملة، واستعراض إستراتيجية تصدير صناعة البناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، في ظل ما نشهده من تجربة تنموية وعمرانية رائدة بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية ومستمرة حتى الآن، إذ أن ما تحقق من طفرة في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية كان بمثابة إعجاز بكل المقاييس.

وأشار "عمار"، إلى أن الملتقى سيُبرز الإمكانات والخبرات التى راكمتها الشركات المصرية فى مجال البنية التحتية نتاج مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة، وأصقلت مهاراتها لتتأهل للمنافسة بالأسواق الخارجية، وقدرتها على إنجاز المشروعات في وقت سريع وبكفاءة عالية.

وأوضح أن الدولة خطت بقوة نحو مسيرة التنمية المستدامة بشكل نال إشادة الكثير من المؤسسات الدولية وشملت بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، توفير السكن اللائق للمصريين بالقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات وإتاحة وحدات مجهزة لقاطني تلك المناطق، فضلا عن تطوير الطرق وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تركز على تطوير القرى وتغيير كافة مقومات الحياة المعيشية لنحو 60 مليون مواطن.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن تلك التحركات التي اتخذتها القيادة السياسية جعلت لدى الدولة قدرة هائلة وخبرة كبيرة في هذا المجال، وهو ما يؤهل ذلك الملتقى لنقل وتبادل الخبرات وبناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، لاسيما وأنه سيستعرض وسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والإفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية.

وشدد "عمار"، أن قطاع التشييد والبناء له دور محوري في استمرار نمو الاقتصاد المصري وهو ركيزة مواصلة جهود التنمية بمختلف الدول، معتبرا أن حرص رئيس الوزراء على المشاركة يعكس دعم الحكومة له وللعمل على بناء شراكات تدفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، وطرح الرؤى المختلفة للتنمية العمرانية بما يتناسب مع معطيات الأزمة العالمية.

واعتبر أن وجود المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى، يزيد من فرص الشركات المصرية في التحرك للخارج ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

حسن عمار مجلس النواب ملتقى ب ناة مصر 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ