بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

بطيخ ياباني تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للبطيخ الهرمي المشهور أيضا في اليابان باسم “ أهرام بطيخ أحمر ” مع تعليقات مثيرة حول بيعه بأسعار خيالية.

بطيخ هرمي الشكل

الصور المتداولة منذ الساعات القليلة الماضية ليست بجديدة، حيث أن بيع البطيخ هرمي الشكل أو مربع الشكل يحدث في اليابان من سنوات طويلة مع تغير سعره بين كل فترة أخرى.



وثقت مجموعة من المواقع اليابانية المختلفة سواء العامة أو المتخصصة في بيع الفواكه والخضروات ازداد وتراجع في أسعار البطيخ الهرمي على مدار سنوات.

ولمتابعة المزيد حول البطيخ الياباني هرمي الشكل وسعره في الأسواق .. تابع الفيديو جراف التالي: