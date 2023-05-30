عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب غير مسبوق.. حكاية كارثة طبيعية استمرت 5 دقائق بالأردن |شاهد

صدى البلد

أكد سكان من المناطق المتضررة جراء البرد في الأردن أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات المملكة ونزول حبات البرد بحجم كبير، أنه أمر لا مثيل له ولم يروا مثله من قبل.

وبحسب وسائل إعلام، أوضح أحد سكان المناطق المتضررة في العاصمة عمّان ، أن ما حصل لم يشهدوا مثله من قبل، طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى حجم حبة البرد تصل لحبة البرتقال، وتسببت في تحطم السيارات حتى من الداخل.

كذلك أضاف آخر أن منظر تساقط البرد كان مرعباً وبطريقة غريبة وسريعة واستمر لمدة خمس دقائق متواصلة ووصل ارتفاعه في الشوارع إلى 15-20 سنتيمتراً.

وأشار إلى أن زجاج السيارات والبيوت تكسر، لافتاً إلى تضرر الأشجار أيضاً والألواح الشمسية، واصفاً ما حصل بالكارثة الطبيعية.

يذكر أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات الأردن تسببت بتساقط غزير للأمطار ونزول حبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم مئات المركبات، بالإضافة إلى وفاة أحد الأشخاص بعد أن جرفه السيل.

وشهدت مناطق أبو نصير وشفا بدران شمال العاصمة عمان تساقطا غزيرا لحبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج مئات المركبات، بالإضافة إلى تضرر الهيكل الخارجي للسيارات.

كما تحطم عدد كبير من السخانات الشمسية المتواجدة على أسطح البنايات بفعل حبات البرد الكبيرة، دون تسجيل إصابات تذكر حتى اللحظة.

تحطم مئات السيارات في الأردن.. تعرف على السبب

الأردن.. نداء عاجل من الأمن العام للمواطنين بشأن حالة الطقس

الأردن عدم الاستقرار الجوي حبات البرد العاصمة عم ان تساقط البرد الكارثة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ورقة بـ 100 دولار.. حكاية قواد الجيزة وفتاة الليل مع السهرات الحمراء|تفاصيل

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ