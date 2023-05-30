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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: تكلفة الاستثمار في مصر أصبحت أقل بكثير من الدول العربية والشرق الأوسط|فيديو

الإستثمارات
الإستثمارات

أكد أحمد أبو على المحلل الاقتصادي ، أن قناة السويس في مصر تمتاز بموقعها الجغرافي، مضيفاً أن قناة السويس منصة إقليمية للإستثمار، ومنطقة للإنطلاق إلى السوق الإيفريقي، والذي يعد أكبر سوق على مستوى العالم حيث  يتجاوز 2 مليار نسمة.

تكلفة الإستثمار في مصر أصبحت أقل بكثير من الدول العربية

 

وأضاف "أبو علي" اثناء لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تكلفة الإستثمار في مصر أصبحت أقل بكثير من الدول العربية و الشرق الأوسط.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أنه تم إستقطاب 21 نوعاً من أنواع الإستثمار في أنواع الصناعة في مصر، مثل :البتروكيماويات، و المنسوجات، والملابس، و مصادر الطاقة المتجدة مثل الهيديوجين الأخضر، و صناعة السيارات و غيرها.

 

مصر قناة السويس السوق الإيفريقي الدول العربية الاستثمار

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