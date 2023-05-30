بينهم 3 أشقاء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء في انقلاب سيارة ملاكي اليوم الثلاثاء بطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مطار أسيوط ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ملاكي رقم 8317 ه ط أ وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. ج. أ" 35 عاماً، و " وأبنائه" جمال " 3 سنوات، و" رنا " 6 سنوات، و" رودينا " 7 سنوات، كما أصيب" إسماعيل. م. إ " 31 عاماً، و" نعمه. م. ع " 25 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.