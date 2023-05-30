يحتاجون إعدادا للمناهج الجديدة |عضو التنسيقية : لدينا مليون معلم حكومي وخاص

قالت دينا طارق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات الحوار الوطني ممتعة، وتتناول كافة قضايا التعليم والمشاكل التي تواجه المواطن المصري.

وأضافت "دينا طارق" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن جلسة الحوار الوطني الخاصة بمحور التعليم، شملت الحديث عن مشكلة الإتاحة والمعلمين، متابعة: نعاني الآن من وجود فجوة في التنفيذ.

واسترسلت: نعاني الآن من فكرة المناهج الجديدة وتعامل المعلم مع تلك المناهج، متابعة: تحديات ملف التعليم تتمثل في إعداد المعلمين وتعاملهم مع المناهج الجديدة والمتطورة.

ولفتت إلى أننا لدينا ما نقرب من مليون معلم حكومي وخاص، ومايقارب من 50 ألف مدرسة حكومية، و10 آلاف مدرسة خاصة، ولذلك نحتاج سياسات وحلول فعالة للتواصل مع هذا الكم من المعلمين.

