الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجهورية .



كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .