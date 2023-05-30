الرئيس السيسي يهنئ أذربيجان بذكرى يوم الجمهورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجهورية .
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجهورية .
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد، إلى سفارة أذربيجان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
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