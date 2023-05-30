"شعاع" تبدأ تسجيل قراءة عدادات مياه الشرب أول يونيو

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة عن تعاقدها مع شركة الجيزة لمياه الشرب و الصرف الصحي عـلى قيـام شركـة شعــاع بقراءة الاستهـلاك لعـدادات الميـاه المـوجـودة لــدى المـواطنيـن مـن خـلال المـرور عليهـم شهـريا ، جنبا إلى جنـب مـع تسجيـل قـراءة عـدادات الكهرباء التقليدية و متابعـة مستخـدمي العدادات مسبوقة الدفع و نظام الممارسة للمخالفيـن.

و تنوه شركة شعاع عن بدء العمل رسميـا فى تسجـيل قراءة عدادات ميـاه الشرب بعـدد مـن المناطق التابعة لمحافظة الجيزة كمرحلة أولى فى 1 يونيو المقبل للقيام بإحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن وعمل حصر بالمعطل منها.

و تأتى هذه الخطوة بعد نجاح شركة شعاع من خلال التعاون مع شركات توزيع الكهرباء ال9 عـلى مستـوى الجمهـوريـة فى إصـدار فـاتورة استهـلاك دقيقـه تعبـر عـن الاستهـلاك الفعـلى للمواطن و هو ما نجح فى إعادة الثقة بين المشترك و شركات توزيع الكهرباء نتيجة المرور الشهرى على جميع أنواع العدادات والقضاء على نسبه كبيرة من الفقد فى التيار وسرقة التيار

وكانت شركة شعاع فى إطار تعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصها الدائم على معاونة قطاع الكهرباء فى دفع نسب التحصيل وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية تم تكليفها بالمرور على الممارسات لتسجيلها والتأكد من تجديدها تمهيدا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعة الشهرية.