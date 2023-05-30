اقتصادية النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام 2023/2024

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، علي موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

و بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و 267 مليون للعام المالي الجديد، مقابل مليار و 255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقتبل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري .

واكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ان موازنة الهيئة هي موازنة متكافئة لانها تشهد زيادة في تقديرات الايرادات وانخفاض في المصروفات.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.