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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه في منطقة الهرمل التي تعد أحد معاقل " حزب الله ".

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت

عملية نوعية

 

وذكر الجيش بحسب صحيفة سبق السعودية : تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.

من جانبه هنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورّطين.

ولمتابعة المزيد حول نجاح الجيش اللبناني في تحرير مواطن سعودي مختطف .. تابع الفيديو جراف التالي:

الجيش اللبناني تحرير المواطن السعودي منطقة الهرمل حزب الله تفاصيل تحرير المواطن السعودي

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تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

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