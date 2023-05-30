تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

كشف الجيش اللبناني بعض تفاصيل تحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه في منطقة الهرمل التي تعد أحد معاقل " حزب الله ".

عملية نوعية

وذكر الجيش بحسب صحيفة سبق السعودية : تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري؛ بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية - السورية، كما تمّ توقيف عددٍ من المتورّطين في عملية الخطف.

من جانبه هنّأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ الجيش على الجهد الذي بذله للإفراج عن المواطن السعودي، وتوقيف المتورّطين.

ولمتابعة المزيد حول نجاح الجيش اللبناني في تحرير مواطن سعودي مختطف .. تابع الفيديو جراف التالي: