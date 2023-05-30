برلماني: حضور السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم تأكيد على الدقة والكفاءة

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تشهد عهدا من النزاهة والشفافية غير مسبوق وبالخصوص في التعيينات بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة، وهذا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وخطط الاصلاح الإداري بالدولة طوال السنوات الماضية.

ونوه د. حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بشهادة الرئيس السيسى وحضوره جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وبهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

وقال إن حضور القيادة السياسية بنفسها لمثل هذه الاختبارات تأكيد على الجدية التامة في تطبيق قواعد ومعايير الكفاءة والمهارة والخبرة فيمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف.

وتابع وكيل صحة الشيوخ: إنها خطوة غير مسبوقة من جانب القيادة السياسية وإشارة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالتدقيق في الأسماء والمؤهلين لشغل الوظائف المختلفة. فوظيفة بالدولة سواء كانت بالتربية أو التعليم أو غيرها تحتاج إلماما شاملا وحيوية وذكاءا وقدرات مؤهلة ومناسبة للوظيفة من جانب صاحبها.

وأشار إلى إن حضور الرئيس السيسي بنفسه اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم، تأكيد كذلك على الشفافية المطلقة في اختيار المعينين بالدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات. علاوة على أن حضور جانبا من الاختبارات لشغل وظيفة معلم يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم والانطلاق للمستقبل بتعليم جيد، ومُدرس على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.

واختتم د. خضير، أن مصر ومع انطلاق الجمهورية الجديدة تطبق أقصى معايير الانضباط والمهنية والكفاءة في شغل أي وظيفة حكومية وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي.