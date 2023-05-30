أخبار التعليم.. قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.. 8 فوائد لـ الأعلى للتدريب على التعليم الفني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منح من تايلاند للحصول على الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالي |تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

نتائج الامتحانات الفصلية لجميع المقررات الدراسية بـ تربية عين شمس.. تعرف عليها

أكدت كلية التربية جامعة عين شمس انه تم اعلان درجة الاعمال الفصلية للمقررات الدراسية على منصة الجامعة الذكية UMS.

جامعة القاهرة تستقبل وفد مشروع "مبادرة تميز المعلم"

استقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد الامتحانات بكلية الحقوق

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق .

تعاون بين كليتي الطب والعلوم للتخلص من نفايات مستشفى سوهاج الجامعي

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٩٣ لشهر مايو لعام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، التي من المقرر أن تنطلق رسميا من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 ، حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.

8 فوائد لـ الأعلى للتدريب على التعليم الفني يكشفها خبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.