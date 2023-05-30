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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلبية لرغبة الركاب.. السكة الحديد تطرح خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا و شربين والقرى المجاورة  تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة و تهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ  / شربين  وبيانها كالآتى  :

 

إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم إمتداد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالى .
 

كما تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45  مساءاً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق  4 / 6 / 2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى . 
ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة .

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