هدية ربنا ليا .. أحمد سعد يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته

نشر الفنان أحمد سعد صور تجمعه بزوجته علياء ، ليحسم من خلالها حقيقة الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول انفصالهما.

ونشر أحمد سعد صور تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلاً : انت هدية ربنا ليا .

أحمد سعد

وأشعل النجم أحمد سعد ، عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانية التى تفاعل معها الجمهور بصوره كبيرة .

وقال أحمد سعد للجمهور أثناء بدء الحفلة: "جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الأنسة رجوه خالد السيف في فرحه.

حفل أحمد سعد في الأردن

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده و أغنية وسع وسع وسيرينا يادنيا وعليكي عيون وطلب منه الجمهور بإعادة غناء عليكي عيون مرة أخري.



ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيه المقبل.

يذكر أن أحمد سعد قدم مؤخرا ً عدد من الحفلات داخل مصر والوطن العربي كان أخرها حفلاً غنائياً ضخماً بمدينة جدة بالمملكة السعودية مع الفنان محمد فؤاد.

أعمال أحمد سعد

ومن المقرر أن يصدر أحمد سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانية الجديدة التى إنتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.