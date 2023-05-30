في ظل الأزمات.. فخري الفقي: نسبة العجز في الموازنة مُرضية

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة عجز الموازنة العام الحالي وصل إلى 8%، وذلك بعد الاعتماد الإضافي الذي طلبه وزير المالية 165 مليار جنيه لدعم الموازنة بعد زيادة الأسعار العالمية.

وأضاف "فخري الفقي" خلال حواره حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن عجز الميزانية الجديد سيصل إلى 7% ، منوها بأن الزيادة التي حدثت جاءت بسبب زيادة النفقات على حساب الإيرادات.

ولفت إلى ان قيمة الموازنة الجديد للدولة يصل إلى 2.1 تريليون جنيه، مشددا على أنه راضي عن نسبة العجز الحالي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.

ونوة بأن الحبوب والبترول من اهم السلع الاستراتيجية التي شهدت ارتفاعا واضحا في أسعارها، نتيجة أزمتي كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.