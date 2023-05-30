شكرى يؤكد عمق العلاقات بين مصر والمجر وتطابق وجهات النظر بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمجر، استناداً للاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى التطابق الكبير في وجهات النظر والتفاهم القائم بين البلدين حول الكثير من الموضوعات.

جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي عقدها وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية نوه بالإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات، وهو ما تجلى مؤخراً في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس وزراء المجر في القاهرة في فبراير ومارس 2023، وما مثلته الزيارة من قوة دافعة للعلاقات الثنائية والتنسيق حول مختلف القضايا.

وأضاف أن المباحثات تناولت سبل العمل المشترك لمواجهة التحدي الخاص بالمناخ الاقتصادي العالمي وتأثيره على البلدين، لاسيما من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتبادل الخبرات.

وأضاف أن وزير الخارجية ثمن التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خلال السنوات الماضية، مشيراً بصفه خاصة إلى قرب الانتهاء من تنفيذ عقد توريد عربات قطارات السكك الحديدة إلى مصر، وهو ما سينعكس على تنمية قطاع النقل في مصر، بالإضافة إلى مردوده الاقتصادي على الاقتصاد المجري.

وتركزت المباحثات حول أهمية العمل في إطار اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية للترويج للصادرات، حيث نوه الوزير شكري، في هذا الصدد، إلى الفرص المتاحة أمام الشركات المجرية لإقامة صروح إنتاجية تتمتع بنفاذ السلع إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ضوء كون مصر طرفاً في اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة دول الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين وقعا، في ختام المباحثات، على مذكرة تفاهم بين الحجر الزراعي المصري والمكتب الوطني لسلامة سلاسل الغذاء المجري حول التعاون في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية، كما اتفقا على أهمية استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة والتشاور حول دفع العلاقات الثنائية قدماً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي أكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم مناقشة الوضع فى ليبيا والنزاع القائم في السودان وتأثيراته الإقليمية والدولية الخطيرة، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

ولفت إلى أن وزير الخارجية حرص على تناول الجهود والأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر جراء استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين، موضحاً أن مصر تتعامل مع هذا الوضع من منظور إنساني يحول دون دفع هؤلاء إلى مخاطر عبور المتوسط للنفاذ إلى أوروبا، فضلا عن دمجهم بالمجتمع مع توفير الدعم والخدمات وفرص العمل على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وهو ما يستلزم توفير المزيد من الدعم من جانب الاتحاد الأوروبي إلى مصر في ظل الأعباء التي تتحملها.

ومن جهته، أعرب وزير خارجية المجر عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي، مشيراً إلى ما توفره المجر من 200 منحه تعليمية جامعية، والتي تسهم في تنمية القدرات المصرية وتعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين.

كما أعرب عن التشرف بزيارة وزير الخارجية سامح شكرى للمجر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 95 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما ثمن عالياً موقف مصر في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، لاسيما مع احتدام الأزمة الحالية التي يشهدها السودان.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعم مصر للتعامل مع تبعات تلك الأزمة، منوها بالتعاون المطرد بين مصر والمجر في العديد من المجالات.

