سافيو لا يستحق اللعب.. نجم الأهلي السابق يعلق علي تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق أن برونو سافيو اللاعب البرازيلي لا يستحق اللعب فى النادي الأهلي.

وقال عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" برونو سافيو أقل بكثير من أن يلعب فى صفوف النادي الأهلي، بينما موقف أيمن أشرف مختلف، مدافع دولي لعب مع منتخب مصر وقائد للأهلي، في ظروف مختلفة.

وأضاف:" كولر من أول يوم مش مقتنع بوجود أيمن أشرف وهو أمر فني لابد من احترامه، ولكن أيمن أشرف لاعب كبير ويلعب فى أى فريق ويستطيع النجاح، لإيجاد اللعب فى أكثر من مركز.

وتابع عبد الجليل:" أيمن أشرف كان عليه الرحيل عن الأهلي منذ شهر يناير الماضي، لأننا فقدنا لاعب لمنتخب مصر مش بس الأهلي، لذلك أيمن سيكون لديه عدد من العروص المحلية والخارجية لأنه لاعب مفيد، وعدم اقتناع كولر به أمر عادي وموجود فى كرة القدم.

وأتم:" تصريحات كولر عن أيمن أشرف واقعية لأنه غير مقتنه به من الأساس.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة الوداد فى المباراة النهائية لدوري الأبطال أيام 4 و11 يونيو المقبل.