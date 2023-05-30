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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرات مجتمعية لتأهيل الشباب لسوق العمل في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الثلاثاء، وفد منظمة العمل الدولية ILO برئاسة إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة ومحمد شندى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، و أيضًا المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إى كام. 

ويأتي ذلك ايذانًا بإطلاق الفعالية الختامية للمرحلة الثانية من مشروع " صاحبات المشروعات يمضين قدمًا" والذى يأتى فى إطار برنامج " وظائف لائقة لشباب مصر .. معاً لمواجهة التحدى فى دمياط " والذى بدأ منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس .

واستهلت " المحافظ " اللقاء بالترحيب بممثلى تلك الجهات ، كما أعربت عن تقديرها الشديد للتعاون المثمر الذى تحقق من خلاله عدد من البرامج التى ساهمت فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع،  معربة أيضًا عن تطلعها الى تحقيق المزيد من المبادرات فى إطار خطة التعاون المشترك وذلك  لتطوير مهارات الشباب و تدريبهم بالمجالات المتعددة مما يؤهلهم إلى سوق العمل.

كما تناول اللقاء بحث سبل مد جسور التواصل مع الجهات،  واستعراض الجهود المبذولة فى إطار برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدمًا لتدريب السيدات على المهن المختلفة و تأهيلهم لإدارة المشروعات وذلك تحقيقًا لأهداف لتمكين المرأة ومواجهة شبح البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للرؤية التى تنتهجها الدولة.

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دمياط الجهود المبذوله التنمية المستدامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القابضة للبتروكيماويات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة مشروعات الصغيرة

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